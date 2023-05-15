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Москалькова сообщила, что получила ответ от БДИПЧ ОБСЕ по пыткам российских военнопленных

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Российский омбудсмен Татьяна Москалькова получила ответ от директора БДИПЧ ОБСЕ Маттео Мекаччи на обращение о пытках в отношении российских военнопленных на Украине.
Москалькова сообщила, что получила ответ от БДИПЧ ОБСЕ по пыткам российских военнопленных
  • РИА Новости

«На нашу просьбу обратить внимание на информацию о пытках российских военнослужащих получен ответ», — приводит РИА Новости текст доклада о деятельности уполномоченного по правам человека в России.

Согласно документу, бюро обеспечит сбор и анализ всех доступных свидетельств описанных нарушений. 

Москалькова выразила надежду на выполнение этой работы.

Глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер ранее заявила, что они зарегистрировали не менее 25 случаев расправы украинских войск над российскими военнопленными.

В начале февраля пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Марта Уртадо заявила, что в УВКПЧ считают подлинными видео расстрела российских пленных боевиками Вооружённых сил Украины.

По её словам, всемирной организации также известно о другой видеозаписи, размещённой в соцсетях, которая включает дополнительные кадры первоначального инцидента и показывает военного ВСУ, который признаётся в убийстве и пытается оправдаться.

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