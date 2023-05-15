Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

X5 Group: помещения в «Перекрёстке» в Южном Бутове не затронуты возгоранием

Короткая ссылка
По данным пресс-службы компании X5 Group, в магазине «Перекрёсток» в Южном Бутове не было взрывов и возгораний. Пожар произошёл на территории другого арендатора.
X5 Group: помещения в «Перекрёстке» в Южном Бутове не затронуты возгоранием
  • РИА Новости

Об этом сообщил ТАСС.

Согласно данным пресс-службы, возгорание произошло на территории одного из арендаторов ТЦ, расположенного по адресу: улица Адмирала Ушакова, д. 7. В этом здании также расположен «Перекрёсток». 

«Помещения супермаркета не затронуты, взрывов и возгораний в «Перекрёстке» не было», — заявили в компании.

Отмечается, что посетителей и персонал эвакуировали, никто не пострадал.

Ранее МЧС сообщило, что в Москве в Южном Бутове рядом с торговым центром горел мусорный контейнер, пожар уже потушен.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить