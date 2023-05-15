X5 Group: помещения в «Перекрёстке» в Южном Бутове не затронуты возгоранием

По данным пресс-службы компании X5 Group, в магазине «Перекрёсток» в Южном Бутове не было взрывов и возгораний. Пожар произошёл на территории другого арендатора.

Об этом сообщил ТАСС.

Согласно данным пресс-службы, возгорание произошло на территории одного из арендаторов ТЦ, расположенного по адресу: улица Адмирала Ушакова, д. 7. В этом здании также расположен «Перекрёсток».

«Помещения супермаркета не затронуты, взрывов и возгораний в «Перекрёстке» не было», — заявили в компании.

Отмечается, что посетителей и персонал эвакуировали, никто не пострадал.

Ранее МЧС сообщило, что в Москве в Южном Бутове рядом с торговым центром горел мусорный контейнер, пожар уже потушен.