X5 Group: помещения в «Перекрёстке» в Южном Бутове не затронуты возгоранием
- РИА Новости
Об этом сообщил ТАСС.
Согласно данным пресс-службы, возгорание произошло на территории одного из арендаторов ТЦ, расположенного по адресу: улица Адмирала Ушакова, д. 7. В этом здании также расположен «Перекрёсток».
«Помещения супермаркета не затронуты, взрывов и возгораний в «Перекрёстке» не было», — заявили в компании.
Отмечается, что посетителей и персонал эвакуировали, никто не пострадал.
Ранее МЧС сообщило, что в Москве в Южном Бутове рядом с торговым центром горел мусорный контейнер, пожар уже потушен.