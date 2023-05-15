МЧС: в Южном Бутове рядом с ТЦ горел мусорный контейнер, пожар потушен

МЧС сообщило, что в Москве в Южном Бутове рядом с торговым центром горел мусорный контейнер, пожар уже потушен.

Как рассказали агентству городских новостей «Москва» в столичном ГУ МЧС, в 12:50 спасатели получили сообщение о пожаре на бульваре Адмирала Ушакова, дом 7. Отмечается, что происходило возгорание на первом этаже с фасада.

Спасатели эвакуировали людей из здания.

В 13:07 пожар на площади 4 кв. м был потушен. Уточняется, что происходило возгорание мусорного контейнера, находящегося возле здания.

Данных о пострадавших не поступало.