МЧС: в Южном Бутове рядом с ТЦ горел мусорный контейнер, пожар потушен
- РИА Новости
Как рассказали агентству городских новостей «Москва» в столичном ГУ МЧС, в 12:50 спасатели получили сообщение о пожаре на бульваре Адмирала Ушакова, дом 7. Отмечается, что происходило возгорание на первом этаже с фасада.
Спасатели эвакуировали людей из здания.
В 13:07 пожар на площади 4 кв. м был потушен. Уточняется, что происходило возгорание мусорного контейнера, находящегося возле здания.
Данных о пострадавших не поступало.