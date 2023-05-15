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РИА Новости: людей эвакуировали из горящего здания ТЦ в Южном Бутове

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Людей эвакуировали из горящего здания торгового центра в Южном Бутове в Москве.
РИА Новости: людей эвакуировали из горящего здания ТЦ в Южном Бутове
  • РИА Новости

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. 

По их данным, возгорание происходит в ТЦ «Перекрёсток» на бульваре Адмирала Ушакова. 

Из здания эвакуировали и посетителей, и персонал.

По информации ТАСС, в «Перекрёстке» в Южном Бутове произошёл взрыв газового баллона.

Позже в пресс-службе компании X5 Group уточнили, что в магазине «Перекрёсток» в Южном Бутове не было взрывов и возгораний. Пожар произошёл на территории другого арендатора ТЦ.

ГУ МЧС по столице, в свою очередь, сообщило, что в столице, в Южном Бутове, рядом с торговым центром горел мусорный контейнер, пожар уже потушен.

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