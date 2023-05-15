ТАСС: рядом с магазином «Перекрёсток» в Южном Бутове произошёл взрыв газового баллона
- РИА Новости
Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
По их данным, после взрыва начался пожар — загорелись мусор и фасад здания.
Позже в пресс-службе компании X5 Group уточнили, что в магазине «Перекрёсток» в Южном Бутове не было взрывов и возгораний. Пожар произошёл на территории другого арендатора ТЦ.
11 мая сообщалось, что в центре Милана взорвались баллоны с кислородом, которые находились в фургоне.