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ТАСС: рядом с магазином «Перекрёсток» в Южном Бутове произошёл взрыв газового баллона

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В Москве рядом с магазином «Перекрёсток» в Южном Бутове произошёл взрыв газового баллона.
ТАСС: рядом с магазином «Перекрёсток» в Южном Бутове произошёл взрыв газового баллона
  • РИА Новости

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

По их данным, после взрыва начался пожар — загорелись мусор и фасад здания.

Позже в пресс-службе компании X5 Group уточнили, что в магазине «Перекрёсток» в Южном Бутове не было взрывов и возгораний. Пожар произошёл на территории другого арендатора ТЦ.

11 мая сообщалось, что в центре Милана взорвались баллоны с кислородом, которые находились в фургоне.

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