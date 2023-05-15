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В новом исследовании россияне рассказали о своём отношении к медицинскому туризму

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Российская гостиничная сеть Azimut Hotels провела исследование среди жителей крупных городов России, чтобы выяснить отношение россиян к медицинскому туризму.
В новом исследовании россияне рассказали о своём отношении к медицинскому туризму
  • РИА Новости

Об этом пишет «Газета.Ru».

Из числа тех, кто имеет такой опыт, 62% респондентов получали медицинские услуги внутри страны, 38% — за рубежом.

В основном россияне рассматривают медицинский туризм как возможность качественно обследоваться у врачей по специальности (35% опрошенных).

Россияне также отметили актуальные для себя оздоровительные программы в санаториях. На первом месте — похудение и спа (27%). На втором — обследование и профилактика (24%). 15% опрошенных едут в медицинские туры для поддержания здоровья, 13% нужны услуги пластических хирургов или косметологов, 11% — стоматологов.

Ранее врач-диетолог Марият Мухина в беседе с Nation News рассказала, как питаться людям после 50 лет, чтобы сохранить здоровье.

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