В новом исследовании россияне рассказали о своём отношении к медицинскому туризму
- РИА Новости
Об этом пишет «Газета.Ru».
Из числа тех, кто имеет такой опыт, 62% респондентов получали медицинские услуги внутри страны, 38% — за рубежом.
В основном россияне рассматривают медицинский туризм как возможность качественно обследоваться у врачей по специальности (35% опрошенных).
Россияне также отметили актуальные для себя оздоровительные программы в санаториях. На первом месте — похудение и спа (27%). На втором — обследование и профилактика (24%). 15% опрошенных едут в медицинские туры для поддержания здоровья, 13% нужны услуги пластических хирургов или косметологов, 11% — стоматологов.
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