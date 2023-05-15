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«Ъ»: продажи квадрокоптеров в интернет-магазинах выросли в 20 раз

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Продажи беспилотников в российских интернет-магазинах за первые три месяца 2023 года выросли в 15—20 раз.
«Ъ»: продажи квадрокоптеров в интернет-магазинах выросли в 20 раз
  • РИА Новости

Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитической компании Moneyplace.

В частности, на платформе OZON в I квартале продали 17,6 тыс. беспилотников, что в 15 раз превысило показатели аналогичного периода 2022 года. 

Объёмы продаж на Wildberries выросли в 20 раз, до 26,7 тыс. единиц.

Отмечается, что наибольшей популярностью пользуются модели для детей и любительской съёмки.

Ранее в Ленинградской области официально вступил в силу запрет на использование беспилотников.

В документе также есть ряд исключений для различных госструктур и организаций.

Помимо этого, власти Калининградской области запретили полёты гражданских БПЛА вплоть до отмены режима боеготовности.

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