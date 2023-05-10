В Калининградской области запретили полёты гражданских БПЛА
- РИА Новости
«Действует до снятия режима (уровня базовой готовности), введённого пунктом 5 указа президента РФ от 19 октября 2022 года», — говорится в указе губернатора региона.
Уточняется, что ограничения коснутся всех видов гражданских беспилотников. Исключения составят летательные аппараты, применяемые органами госвласти, федеральными ведомствами и организациями топливно-энергетического комплекса.
Также указ не распространяется на полёты дронов в интересах гособоронзаказов в случае предварительного согласования с управлениями Балтфлота, ФСБ и МВД.
Ранее в Ленинградской области официально вступил в силу запрет на использование беспилотников.
В документе также есть ряд исключений для различных госструктур и организаций.