В Калининградской области запретили полёты гражданских БПЛА

Власти Калининградской области запретили полёты гражданских БПЛА вплоть до отмены режима боеготовности.

«Действует до снятия режима (уровня базовой готовности), введённого пунктом 5 указа президента РФ от 19 октября 2022 года», — говорится в указе губернатора региона.

Уточняется, что ограничения коснутся всех видов гражданских беспилотников. Исключения составят летательные аппараты, применяемые органами госвласти, федеральными ведомствами и организациями топливно-энергетического комплекса.

Также указ не распространяется на полёты дронов в интересах гособоронзаказов в случае предварительного согласования с управлениями Балтфлота, ФСБ и МВД.

Ранее в Ленинградской области официально вступил в силу запрет на использование беспилотников.

В документе также есть ряд исключений для различных госструктур и организаций.