В Ленобласти вступил в силу запрет на использование беспилотников
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Об этом сообщил на своей странице в «ВКонтакте» Комитет общественных коммуникаций Ленобласти.
«На территории Ленинградской области с сегодняшнего дня официально запрещено использование беспилотников», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в запрете есть ряд исключений для различных госструктур и организаций.
Ранее сообщалось, что в Ленинградской области в приграничных районах усиливают контроль за пограничным режимом.