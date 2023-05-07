В Ленобласти вступил в силу запрет на использование беспилотников

В Ленинградской области официально вступил в силу запрет на использование беспилотников.

Об этом сообщил на своей странице в «ВКонтакте» Комитет общественных коммуникаций Ленобласти.

«На территории Ленинградской области с сегодняшнего дня официально запрещено использование беспилотников», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в запрете есть ряд исключений для различных госструктур и организаций.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области в приграничных районах усиливают контроль за пограничным режимом.