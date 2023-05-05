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В Ленинградской области усиливают контроль за пограничным режимом

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В Ленинградской области в приграничных районах усиливают контроль за пограничным режимом.
В Ленинградской области усиливают контроль за пограничным режимом
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу погрануправления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Отмечается, что ведомство просит жителей при выходе из дома иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что российские спецслужбы делают всё, чтобы обеспечить безопасность на 9 Мая. По его словам, ведётся очень сложная, напряжённая работа.

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