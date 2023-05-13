В Тверской области вертолёт совершил жёсткую посадку

Вертолёт Robinson-66 совершил жёсткую посадку в Тверской области.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное отделение МЧС.

«В Тверской области в районе населённого пункта Селихово совершил жёсткую посадку вертолёт Robinson-66», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что пострадавших в результате происшествия нет.

Ранее Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело из-за жёсткой посадки частного самолёта Cessna в Новосибирске.