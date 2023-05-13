В Тверской области вертолёт совершил жёсткую посадку
- РИА Новости
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное отделение МЧС.
«В Тверской области в районе населённого пункта Селихово совершил жёсткую посадку вертолёт Robinson-66», — отметили в ведомстве.
Уточняется, что пострадавших в результате происшествия нет.
Ранее Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело из-за жёсткой посадки частного самолёта Cessna в Новосибирске.