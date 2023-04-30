Следователи возбудили дело из-за жёсткой посадки частного самолёта в Новосибирске
- РИА Новости
Об этом ведомство сообщило в своём Telegram.
«По факту совершения жёсткой посадки легкомоторного самолёта возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью первой ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее причинение крупного ущерба)», — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку около посадочной площадки в Новосибирске, экипаж не пострадал.