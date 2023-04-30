Следователи возбудили дело из-за жёсткой посадки частного самолёта в Новосибирске

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Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело из-за жёсткой посадки частного самолёта Cessna в Новосибирске.
Следователи возбудили дело из-за жёсткой посадки частного самолёта в Новосибирске
  • РИА Новости

Об этом ведомство сообщило в своём Telegram.

«По факту совершения жёсткой посадки легкомоторного самолёта возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью первой ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее причинение крупного ущерба)», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку около посадочной площадки в Новосибирске, экипаж не пострадал.

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