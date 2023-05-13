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МЧС: более 140 домов подтоплены в населённых пунктах на севере Иркутской области

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На севере Иркутской области в результате активного таяния снегов поднялся уровень воды в реках, из-за чего в населённых пунктах подтоплены более 140 домов.
МЧС: более 140 домов подтоплены в населённых пунктах на севере Иркутской области
  • РИА Новости

Об этом заявил глава ГУ МЧС Иркутской области генерал-майор внутренней службы Вячеслав Федосеенко.

«Высокий уровень воды сохраняется из-за активного снеготаяния, какие-либо заторные явления отсутствуют. Всего на контроле пять населённых пунктов Катангского района. Остаётся подтопленным 141 жилой дом», — приводятся его слова в Telegram-канале «МЧС38».

Федосеенко добавил, что в течение ближайших нескольких суток ситуация стабилизируется, так как в регионе ожидается снижение среднесуточных температур.

Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили, что из подтопленных сёл Иркутской области были эвакуированы 60 человек.

Также сообщалось, что несколько сёл затопило в Иркутской области из-за интенсивного таяния снега.

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