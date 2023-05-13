МЧС: более 140 домов подтоплены в населённых пунктах на севере Иркутской области
- РИА Новости
Об этом заявил глава ГУ МЧС Иркутской области генерал-майор внутренней службы Вячеслав Федосеенко.
«Высокий уровень воды сохраняется из-за активного снеготаяния, какие-либо заторные явления отсутствуют. Всего на контроле пять населённых пунктов Катангского района. Остаётся подтопленным 141 жилой дом», — приводятся его слова в Telegram-канале «МЧС38».
Федосеенко добавил, что в течение ближайших нескольких суток ситуация стабилизируется, так как в регионе ожидается снижение среднесуточных температур.
Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили, что из подтопленных сёл Иркутской области были эвакуированы 60 человек.
Также сообщалось, что несколько сёл затопило в Иркутской области из-за интенсивного таяния снега.