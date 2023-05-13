МЧС: из подтопленных сёл в Иркутской области эвакуировали 60 человек

Из подтопленных сёл Иркутской области были эвакуированы 60 человек.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«На данный момент с подтопленных территорий эвакуированы 60 человек», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в настоящее время угроза затопления населённых пунктов, связанная с заторами льда на реках, отсутствует.

Ранее метеоролог Евгений Тишковец заявил, что летом не ожидается сильных отклонений от погодной нормы и оно будет умеренным.

Как сообщало URA.RU, на юго-западе Курганской области введён чрезвычайный уровень пожарной опасности.