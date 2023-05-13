МЧС: из подтопленных сёл в Иркутской области эвакуировали 60 человек
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Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
«На данный момент с подтопленных территорий эвакуированы 60 человек», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, в настоящее время угроза затопления населённых пунктов, связанная с заторами льда на реках, отсутствует.
Ранее метеоролог Евгений Тишковец заявил, что летом не ожидается сильных отклонений от погодной нормы и оно будет умеренным.
Как сообщало URA.RU, на юго-западе Курганской области введён чрезвычайный уровень пожарной опасности.