МЧС: паводковые воды затопили в селе на севере Приангарья более 100 домов
Об этом заявили в ГУ МЧС региона.
«В селе Преображенка Катангского района подтоплено 109 жилых домов и участков, где проживают 215 человек», — сказано в сообщении.
Отмечается, что уровень воды в реке Нижняя Тунгуска продолжает снижаться и на данный момент составляет 944 см при критической отметке 890 см.
Кроме того, в районе села Подволошино уровень Нижней Тунгуски составляет 711 см при критической отметке 600 см.
В конце апреля глава Новокузнецка Сергей Кузнецов сообщал об эвакуации маломобильных граждан из города из-за повышения уровня воды в реках Томь и Кондома.
По его словам, уровень воды в реках будет повышаться, при этом достижение опасных отметок не прогнозируется.