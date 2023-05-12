МЧС: паводковые воды затопили в селе на севере Приангарья более 100 домов

Несколько сёл затопило в Иркутской области из-за интенсивного таяния снега.

Об этом заявили в ГУ МЧС региона.

«В селе Преображенка Катангского района подтоплено 109 жилых домов и участков, где проживают 215 человек», — сказано в сообщении.

Отмечается, что уровень воды в реке Нижняя Тунгуска продолжает снижаться и на данный момент составляет 944 см при критической отметке 890 см.

Кроме того, в районе села Подволошино уровень Нижней Тунгуски составляет 711 см при критической отметке 600 см.

В конце апреля глава Новокузнецка Сергей Кузнецов сообщал об эвакуации маломобильных граждан из города из-за повышения уровня воды в реках Томь и Кондома.

По его словам, уровень воды в реках будет повышаться, при этом достижение опасных отметок не прогнозируется.