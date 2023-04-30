Мэр Кузнецов: маломобильных граждан эвакуируют в Новокузнецке из-за уровня воды в реках

В Новокузнецке эвакуируют маломобильных граждан из-за повышения уровня воды в реках Томь и Кондома.

Об этом заявил глава города Сергей Кузнецов.

По его словам, уровень воды в реках будет повышаться, при этом достижение опасных отметок не прогнозируется.

«Начата эвакуация маломобильных групп населения. Сотрудниками ГИБДД Управления МВД России по городу Новокузнецку с СГУ проведено оповещение населения об угрозе подтопления на 6 км, Вертолётной площадке, Разъезда Абагуровский, Форштадта посредством автомобилей с громкой связью МВД, МЧС, городской системы речевого оповещения, СМС-рассылки через операторов мобильной связи», — написал он в Telegram-канале.

6 апреля во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) предупреждали о повышенной опасности наводнений в пяти регионах трёх федеральных округов России до конца текущей недели.

10 апреля глава Якутии Айсен Николаев заявил, что власти региона прогнозируют сложную паводковую ситуацию на малых реках республики.