В Якутии предполагают сложную паводковую ситуацию на малых реках республики

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Глава Якутии Айсен Николаев заявил, что власти региона прогнозируют сложную паводковую ситуацию на малых реках республики.
В Якутии предполагают сложную паводковую ситуацию на малых реках республики
  • РИА Новости
  • © Николай Хижняк

«У нас в этом году ситуация достаточно непростая, потому что в марте выпало от двух до шести месячных норм снега по различным территориям Якутии. Мы ожидаем, что паводок будет крайне непростой с точки зрения даже наших небольших рек», — цитирует его ТАСС.

По его словам, есть объективные опасения по прохождению паводка на малых реках в заречной, в центральной группах районов Якутии.

Уточняется, что МЧС и другие специалисты уже предприняли ряд шагов, чтобы минимизировать ущерб, который может быть причинён в результате паводка.

Ранее паводком в Брянской области подтоплено 738 домовладений.

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