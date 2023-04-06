В пяти регионах России возможны наводнения из-за опасных ледяных заторов

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Во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) предупредили о повышенной опасности наводнений в пяти регионах трёх федеральных округов России до конца текущей недели.
В пяти регионах России возможны наводнения из-за опасных ледяных заторов
  • AP

Об этом пишет Newinform

Подъём уровня воды в реках связан с появлением опасных заторов льда, пояснили в ведомстве.

Предупреждение распространяется на реки Мста, Ловать, Паша, Оять и реки бассейна Уссури. Под угрозой наводнения находятся Новгородская, Ленинградская, Тверская и Вологодская области, а также Приморский край.

То же касается малых рек Алтая и Хакасии.

Повышенная вероятность подтопления стоками воды существует в Красноярском и Забайкальском краях, в Кемеровской, Новосибирской, Омской и Иркутской областях, уточнили специалисты.

Ранее URA.RU передавало, что в Челябинской области 6 и 7 апреля ожидаются снегопады.

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