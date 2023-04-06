В пяти регионах России возможны наводнения из-за опасных ледяных заторов
- AP
Об этом пишет Newinform.
Подъём уровня воды в реках связан с появлением опасных заторов льда, пояснили в ведомстве.
Предупреждение распространяется на реки Мста, Ловать, Паша, Оять и реки бассейна Уссури. Под угрозой наводнения находятся Новгородская, Ленинградская, Тверская и Вологодская области, а также Приморский край.
То же касается малых рек Алтая и Хакасии.
Повышенная вероятность подтопления стоками воды существует в Красноярском и Забайкальском краях, в Кемеровской, Новосибирской, Омской и Иркутской областях, уточнили специалисты.
Ранее URA.RU передавало, что в Челябинской области 6 и 7 апреля ожидаются снегопады.