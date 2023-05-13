Площадь пожаров в Тюменской области за сутки сократилась почти на 4 тысячи га

Площадь природных пожаров в Тюменской области за сутки сократилась почти на 4 тыс. га, сообщает информационный центр правительства региона.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на центр, за минувшие сутки в регионе удалось ликвидировать два лесных и 11 ландшафтных пожаров на 4376 и 2100 га соответственно.

«Девять лесных пожаров на площади 4721 га действуют в Тюменской области, по данным на утро 13 мая, один из них локализован», — говорится в заявлении.

Борьбой с огнём в регионе заняты 988 человек и почти 170 единиц техники, а также пожарная авиация в составе пяти вертолётов и одного самолёта.

В Тюменской области до 3 июня продлён особый противопожарный режим, во время которого запрещено посещение лесов и разведение огня.

12 мая на юго-западе Курганской области введён чрезвычайный уровень пожарной опасности.