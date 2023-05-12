На юго-западе Курганской области ввели чрезвычайный уровень пожароопасности

На юго-западе Курганской области введён чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт регионального центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.

По прогнозу, до 13 мая в юго-западных районах будет пожароопасность пятого класса, в остальных районах — четвёртого.

Также стало известно, что в Самарской области ввели противопожарный режим с 15 мая по 1 октября, передаёт volga.news. Соответствующее постановление подписал первый вице-губернатор Виктор Кудряшов.

Минсельхозу поручено оперативно принимать решения об ограничениях пребывания граждан в лесах. Также необходимо разработать графики патрулирования территорий.

Ранее метеоролог Евгений Тишковец заявил, что летом не ожидается сильных отклонений от погодной нормы, лето будет умеренным.