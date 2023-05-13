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Губернатор Нижегородской области: операция Прилепина прошла штатно, всё стабильно

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что операция сопредседателя партии «Справедливая Россия — За правду», писателя Захара Прилепина прошла штатно.
Губернатор Нижегородской области: операция Прилепина прошла штатно, всё стабильно
  • РИА Новости

«Всё штатно и стабильно. Это была долгая высокотехнологичная операция по остеосинтезу костей ног, работали одновременно в восемь рук (четыре хирурга — объединённая команда из наших специалистов и врачей федерального научно-исследовательского медицинского центра)», — написал он в своём Telegram-канале.

По его словам, Прилепин пришёл в сознание.

6 мая стало известно, что автомобиль Прилепина взорван в Нижнем Новгороде.

В машине, помимо Прилепина, был Александр Шубин, он погиб, сам писатель получил ранения.

11 мая председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что украинские спецслужбы стоят за покушением на Прилепина.

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