МЧС: около 11 уголовных дел по факту природных пожаров возбудили в Курганской области

В Курганской области с начала этого года возбудили около 11 уголовных дел в отношении поджигателей.

Об этом заявили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«С начала этого года сотрудниками Государственного пожарного надзора возбуждены 11 уголовных дел, из них — 10 по ст. 168 УК России («Уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере, совершённые путём неосторожного обращения с огнём или иными источниками повышенной опасности»)», — цитирует заявление ТАСС.

Также уточняется, что с начала введения в Курганской области особого противопожарного режима составлен 701 протокол об административных правонарушениях, в том числе 88 за сжигание сухой растительности и мусора в отношении граждан.

12 мая на юго-западе Курганской области введён чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В Тюменской области до 3 июня продлён особый противопожарный режим, во время которого запрещено посещение лесов и разведение огня.