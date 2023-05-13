Рогов: около 14 тысяч жителей Запорожской области покинули обстреливаемые ВСУ районы

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что порядка 14 тысяч жителей Запорожской области выехали из наиболее обстреливаемых районов региона.

Об этом информирует ТАСС.

«Переезд на юг области — дело добровольное. На данный момент, я думаю, речь идёт о 14 тысячах человек», — сказал Рогов.

По его словам, люди «обеспечиваются всем необходимым».

Также Рогов отметил, что ударов со стороны ВСУ по мирным жителям становится всё больше.

Ранее примерно 12 тысяч человек выехали из опасных районов Запорожской области за четыре дня.

Также сообщалось, что в Мелитополе при взрыве пострадал врио замминистра строительства Запорожской области.