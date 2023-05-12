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В Мелитополе при взрыве пострадал врио замминистра строительства Запорожской области

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В Мелитополе в результате срабатывания самодельного взрывного устройства пострадал исполняющий обязанности замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ по Запорожской области.
В Мелитополе при взрыве пострадал врио замминистра строительства Запорожской области
  • РИА Новости

Об этом информирует Следственный комитет России.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.

По информации СК, 12 мая в мусорной урне возле подъезда дома в Мелитополе неизвестный заложил взрывчатку. Она сработала, когда чиновник выходил из подъезда.

«В результате мужчине причинены минно-взрывные травмы. Пострадавший доставлен в медицинское учреждение», — заявили в следственном органе.

Как сообщали RT в местных оперативных службах утром 12 мая, в Мелитополе взорвалось СВУ.

В результате взрыва были повреждены стоявшие рядом автомобили, взрывной волной выбиты стёкла в ближайшем доме.

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