В Мелитополе при взрыве пострадал врио замминистра строительства Запорожской области

В Мелитополе в результате срабатывания самодельного взрывного устройства пострадал исполняющий обязанности замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ по Запорожской области.

Об этом информирует Следственный комитет России.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.

По информации СК, 12 мая в мусорной урне возле подъезда дома в Мелитополе неизвестный заложил взрывчатку. Она сработала, когда чиновник выходил из подъезда.

«В результате мужчине причинены минно-взрывные травмы. Пострадавший доставлен в медицинское учреждение», — заявили в следственном органе.

Как сообщали RT в местных оперативных службах утром 12 мая, в Мелитополе взорвалось СВУ.

В результате взрыва были повреждены стоявшие рядом автомобили, взрывной волной выбиты стёкла в ближайшем доме.