В Мелитополе при взрыве пострадал врио замминистра строительства Запорожской области
- РИА Новости
Об этом информирует Следственный комитет России.
Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.
По информации СК, 12 мая в мусорной урне возле подъезда дома в Мелитополе неизвестный заложил взрывчатку. Она сработала, когда чиновник выходил из подъезда.
«В результате мужчине причинены минно-взрывные травмы. Пострадавший доставлен в медицинское учреждение», — заявили в следственном органе.
Как сообщали RT в местных оперативных службах утром 12 мая, в Мелитополе взорвалось СВУ.
В результате взрыва были повреждены стоявшие рядом автомобили, взрывной волной выбиты стёкла в ближайшем доме.