Калининградские производители зерна получат 256,5 млн рублей от федерального правительства

Правительство России выделит калининградским производителям зерна 256,5 млн рублей. Аграрии смогут компенсировать до 50% затрат на производство и реализацию пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы.

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Решение призвано поддержать производителей зерна и сохранить стабильность на зерновом и продовольственном рынке в целом.

Также стало известно, что общий объём господдержки сельхозпроизводителей Ставропольского края в 2023 году составляет 5,5 млрд рублей, в том числе из бюджета региона — 1,1 млрд, передаёт «СвоёТВ» со ссылкой на управление пресс-службы и информполитики губернатора и правительства.

«На субсидирование процентной ставки по льготным кредитам предусмотрено 698,7 млн. Опережающим финансированием аграрии уже получили 2,7 млрд рублей», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье направили 2,2 млрд рублей на поддержку АПК с начала года.