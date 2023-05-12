Калининградские производители зерна получат 256,5 млн рублей от федерального правительства
- РИА Новости
Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Решение призвано поддержать производителей зерна и сохранить стабильность на зерновом и продовольственном рынке в целом.
Также стало известно, что общий объём господдержки сельхозпроизводителей Ставропольского края в 2023 году составляет 5,5 млрд рублей, в том числе из бюджета региона — 1,1 млрд, передаёт «СвоёТВ» со ссылкой на управление пресс-службы и информполитики губернатора и правительства.
«На субсидирование процентной ставки по льготным кредитам предусмотрено 698,7 млн. Опережающим финансированием аграрии уже получили 2,7 млрд рублей», — отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье направили 2,2 млрд рублей на поддержку АПК с начала года.