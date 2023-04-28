В Подмосковье направили 2,2 млрд рублей на поддержку АПК с начала года

В Московской области направили 2,2 млрд рублей на поддержку аграриев с начала 2023 года, что составляет 43% от годового плана.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Более миллиарда рублей выделено на стимулирование производства молока, 875 млн рублей — на развитие племенного животноводства», — заявил заместитель председателя правительства региона Георгий Филимонов.

Всего в 2023 году на поддержку сельхозпроизводителей выделят 5,1 млрд рублей. Как ожидается, наибольший объём средств направят на проведение агротехнологических работ, развитие племенного животноводства, стимулирование производства молока, а также на покупку техники и оборудования.

Ранее управляющий партнёр и руководитель налоговой практики юридической компании Coleman Legal Services, председатель комитета по налогам МГО «Опора России» Павел Зюков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры поддержки бизнеса в стране.