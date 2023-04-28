В Подмосковье направили 2,2 млрд рублей на поддержку АПК с начала года

Короткая ссылка
В Московской области направили 2,2 млрд рублей на поддержку аграриев с начала 2023 года, что составляет 43% от годового плана.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Более миллиарда рублей выделено на стимулирование производства молока, 875 млн рублей — на развитие племенного животноводства», — заявил заместитель председателя правительства региона Георгий Филимонов.

Всего в 2023 году на поддержку сельхозпроизводителей выделят 5,1 млрд рублей. Как ожидается, наибольший объём средств направят на проведение агротехнологических работ, развитие племенного животноводства, стимулирование производства молока, а также на покупку техники и оборудования.

Ранее управляющий партнёр и руководитель налоговой практики юридической компании Coleman Legal Services, председатель комитета по налогам МГО «Опора России» Павел Зюков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры поддержки бизнеса в стране.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить