Сенатор Алтабаева поддержала идею изучать краснокнижные растения в школе
- РИА Новости
«Например, у нас в Севастополе она имеется в школьных и городских библиотеках. Мы посоветуемся с коллегами из Комитета по аграрно-продовольственной политике по поводу обращения в Минприроды. Красная книга должна быть у всех учащихся», — сказала Алтабаева в беседе с «Парламентской газетой».
По её словам, стоит сделать акцент на изучении содержания Красной книги, как в части охраняемой региональной флоры, так и краснокнижных растений из федерального издания, которые имеют охранный статус в субъекте.
Алтабаева добавила, что заниматься этим можно не только во внеурочное время, но и на уроках окружающего мира и биологии.
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