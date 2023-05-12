Сенатор Алтабаева поддержала идею изучать краснокнижные растения в школе

Сенатор Екатерина Алтабаева прокомментировала идею изучения краснокнижных растений в школе. По её словам, Красную книгу можно найти в интернете, но лучше издать её на бумажном носителе, особенно для образовательных учреждений.

«Например, у нас в Севастополе она имеется в школьных и городских библиотеках. Мы посоветуемся с коллегами из Комитета по аграрно-продовольственной политике по поводу обращения в Минприроды. Красная книга должна быть у всех учащихся», — сказала Алтабаева в беседе с «Парламентской газетой».

По её словам, стоит сделать акцент на изучении содержания Красной книги, как в части охраняемой региональной флоры, так и краснокнижных растений из федерального издания, которые имеют охранный статус в субъекте.

Алтабаева добавила, что заниматься этим можно не только во внеурочное время, но и на уроках окружающего мира и биологии.

Ранее заслуженный учитель России Евгений Ямбург в беседе с НСН заявил, что искусственный интеллект необходимо использовать для развития критического мышления, но при неправильной реализации могут быть сложности.