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На северо-западе Москвы в парке «Покровское-Стрешнево» на дереве застрял беспилотник

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Беспилотник застрял на дереве в парке «Покровское-Стрешнево» на северо-западе Москвы.
На северо-западе Москвы в парке «Покровское-Стрешнево» на дереве застрял беспилотник
  • РИА Новости

Об этом сообщили в экстренных службах столицы.

«В парке «Покровское-Стрешнево» обнаружен беспилотник, застрявший на дереве», — приводит РИА Новости слова собеседника агентства.

Уточняется, что дрон небольшого размера, без боеприпаса.

По предварительной информации, беспилотник был запущен местными жителями.

Ранее в Ленинградской области официально вступил в силу запрет на использование беспилотников.

В документе также есть ряд исключений для различных госструктур и организаций.

Помимо этого, власти Калининградской области запретили полёты гражданских БПЛА вплоть до отмены режима боеготовности.

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