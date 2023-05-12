ВЦИОМ: почти 81% граждан России доверяют президенту Путину
- РИА Новости
«На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 80,9% респондентов (+1,1 п. п. за неделю), Михаилу Мишустину — 64,5% (+0,5 п. п. за неделю)», — сообщило ведомство со ссылкой на данные опроса, который проводился с 2 по 7 мая.
В Кремле отмечали, что 2022 год стал годом объединения граждан и их консолидации вокруг главы государства.
Сам президент подчеркнул, что российское общество проявляет зрелость, сплочённость и поддерживает вооружённые силы.