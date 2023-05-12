ВЦИОМ: почти 81% граждан России доверяют президенту Путину

Большинство россиян (80,9%) заявили о доверии президенту Владимиру Путину, 77,1% граждан одобряют его деятельность. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

«На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 80,9% респондентов (+1,1 п. п. за неделю), Михаилу Мишустину — 64,5% (+0,5 п. п. за неделю)», — сообщило ведомство со ссылкой на данные опроса, который проводился с 2 по 7 мая.

В Кремле отмечали, что 2022 год стал годом объединения граждан и их консолидации вокруг главы государства.

Сам президент подчеркнул, что российское общество проявляет зрелость, сплочённость и поддерживает вооружённые силы.