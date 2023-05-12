Минстрой России: уровень жизни в новых регионах достигнет среднего за восемь лет
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Об этом заявил замглавы Минстроя Валерий Леонов.
«Основная задача — за три — пять, максимум восемь лет вывести показатели на данных территориях до общероссийского уровня», — цитирует его РИА Новости.
Леонов отметил, что уровень жизни в этих регионах должен за это время достигнуть среднего по стране.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что все меры социально-экономического развития в новых регионах будут выполнены, все ресурсы для этого есть.
Также Путин заявил, что восстановительные работы в новых регионах России ведутся высокими темпами.