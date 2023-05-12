Чуйченко: для запрета смены пола в паспорте потребуется забыть о рекомендациях ВОЗ

Министр юстиции России Константин Чуйченко заявил, что принятие закона о запрете смены пола в паспорте потребует внесения изменений в подзаконные акты, которые были сформированы на основе рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«В ближайшее время надо вносить в законы поправки, отменять подзаконное регулирование, которое сформировано на эту тему на основании решений и договорённостей по линии ВОЗ», — приводит его слова РИА Новости.

Об этом он сказал на Петербургском международном юридическом форуме.

Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков заявил, что инициативы по регулированию вопросов о смене пола в России представят Совету Госдумы 15 мая.

В декабре президент России Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ, смены пола и педофилии.

Путин также назвал неприемлемым для России навязывание Западом нетрадиционных ценностей, в том числе «третьего пола».