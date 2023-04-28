Совету Госдумы 15 апреля представят инициативы по вопросам о смене пола в России

Инициативы по регулированию вопросов о смене пола в России представят Совету Госдумы 15 мая, заявил вице-спикер палаты парламента Владислав Даванков.

В комментарии ТАСС он сообщил, что планирует рассказать о законотворческих инициативах в отношении законопроектов, касающихся запрета смены пола в паспорте.

«И второе — ряд ограничений для того, чтобы количество операций в России сократилось. Как минимум запрет на то, чтобы такие операции могли делать дети до 18 лет, сократить перечень организаций, которые это могут делать», — сказал Даванков.

Глава Минюста Константин Чуйченко ранее заявил о подготовке запрета смены пола в паспорте.

В декабре президент России Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ, смены пола и педофилии.

Путин также назвал неприемлемым для России навязывание Западом нетрадиционных ценностей, в том числе «третьего пола».