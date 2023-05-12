Медведев назвал Международный уголовный суд никому не нужной бессильной структурой
«Вот взять тот самый маловразумительный Международный уголовный суд, который ни мы, ни американцы не считаем сколь-либо легитимным для своих стран и граждан. Никому не нужная бессильная структура была, как известно, создана на базе Римского статута, в котором не участвуют крупнейшие страны. Если эти страны его не признали, значит, этот орган изначально превратился в маргинальный, то есть заведомо для них бесполезный», — сказал Медведев на XI Петербургском международном юридическом форуме. Его слова приводит РИА Новости.
По его словам, окончательно МУС подписал себе приговор, проигнорировав преступления США в Афганистане и в Ираке.
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что никакие решения МУС для России не имеют значения, в том числе с правовой точки зрения. В Кремле также заявили, что Москва не признаёт решения Международного уголовного суда.
11 мая стало известно, что Следственный комитет России скоро объявит в розыск председателя и трёх судей Международного уголовного суда (МУС), выдавших ордер на арест российского президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.