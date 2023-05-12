Медведев назвал Международный уголовный суд никому не нужной бессильной структурой

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал Международный уголовный суд (МУС) никому не нужной бессильной структурой.

«Вот взять тот самый маловразумительный Международный уголовный суд, который ни мы, ни американцы не считаем сколь-либо легитимным для своих стран и граждан. Никому не нужная бессильная структура была, как известно, создана на базе Римского статута, в котором не участвуют крупнейшие страны. Если эти страны его не признали, значит, этот орган изначально превратился в маргинальный, то есть заведомо для них бесполезный», — сказал Медведев на XI Петербургском международном юридическом форуме. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, окончательно МУС подписал себе приговор, проигнорировав преступления США в Афганистане и в Ираке.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что никакие решения МУС для России не имеют значения, в том числе с правовой точки зрения. В Кремле также заявили, что Москва не признаёт решения Международного уголовного суда.

11 мая стало известно, что Следственный комитет России скоро объявит в розыск председателя и трёх судей Международного уголовного суда (МУС), выдавших ордер на арест российского президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.