Правительство России направит 10 млрд рублей на поддержку производителей зерна
- РИА Новости
«Средства поступят из федерального бюджета в 65 регионов страны. Региональные власти, в свою очередь, перечислят деньги местным сельхозпроизводителям. В результате аграрии смогут компенсировать до 50% своих затрат на производство и реализацию пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы», — говорится в документе на сайте правительства России.
Ранее Минсельхоз России заявил, что ведомство направит 7 млрд рублей из федерального бюджета на компенсацию части затрат сельхозпроизводителей на транспортировку продукции АПК.
Российский лидер Владимир Путин в ходе выступления с посланием Федеральному собранию заявил, что Россия в 2022—2023 сельскохозяйственном году экспортирует до 55—60 млн т зерна.