Правительство России направит 10 млрд рублей на поддержку производителей зерна

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому российским регионам будет направлено 10 млрд рублей для поддержки производителей зерна.

«Средства поступят из федерального бюджета в 65 регионов страны. Региональные власти, в свою очередь, перечислят деньги местным сельхозпроизводителям. В результате аграрии смогут компенсировать до 50% своих затрат на производство и реализацию пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы», — говорится в документе на сайте правительства России.

Ранее Минсельхоз России заявил, что ведомство направит 7 млрд рублей из федерального бюджета на компенсацию части затрат сельхозпроизводителей на транспортировку продукции АПК.

Российский лидер Владимир Путин в ходе выступления с посланием Федеральному собранию заявил, что Россия в 2022—2023 сельскохозяйственном году экспортирует до 55—60 млн т зерна.