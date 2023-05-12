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Правительство России направит 10 млрд рублей на поддержку производителей зерна

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому российским регионам будет направлено 10 млрд рублей для поддержки производителей зерна.
Правительство России направит 10 млрд рублей на поддержку производителей зерна
  • РИА Новости

«Средства поступят из федерального бюджета в 65 регионов страны. Региональные власти, в свою очередь, перечислят деньги местным сельхозпроизводителям. В результате аграрии смогут компенсировать до 50% своих затрат на производство и реализацию пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы», — говорится в документе на сайте правительства России.

Ранее Минсельхоз России заявил, что ведомство направит 7 млрд рублей из федерального бюджета на компенсацию части затрат сельхозпроизводителей на транспортировку продукции АПК.

Российский лидер Владимир Путин в ходе выступления с посланием Федеральному собранию заявил, что Россия в 2022—2023 сельскохозяйственном году экспортирует до 55—60 млн т зерна.

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