Минсельхоз России направит 7 млрд рублей на субсидирование перевозок продукции АПК

Минсельхоз России заявил, что ведомство направит 7 млрд рублей из федерального бюджета на компенсацию части затрат сельхозпроизводителей на транспортировку продукции АПК.

«Минсельхоз компенсирует часть затрат на транспортировку продукции АПК. С 27 февраля по 1 ноября 2023 года Минсельхоз России и АО «РЭЦ» проведут отбор заявок на компенсацию части затрат на транспортировку продукции АПК. На финансовое обеспечение механизма из федерального бюджета предусмотрены средства в размере 7 млрд рублей», — говорится в заявлении на сайте министерства.

Подчёркивается, что субсидия направлена на снижение затрат организаций при транспортировке продукции для обеспечения продовольственной безопасности России.

Уточняется, что производители и поставщики сельхозтоваров, в том числе экспортёры, смогут компенсировать до 25% расходов на транспортировку своей продукции, если её поставки были осуществлены в третьем и четвёртом кварталах прошлого года, а также в первом и втором кварталах текущего года.

Ранее Минсельхоз заявил, что экспорт российского продовольствия в 2022 году вырос почти на 12%.