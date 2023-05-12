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Суд приговорил бизнесмена Быкова к 11 годам колонии по делу о подстрекательстве к убийству

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Центральный районный суд Красноярска признал бизнесмена Анатолия Быкова виновным в подстрекательстве к убийству и приговорил его к 11 годам лишения свободы.

Об этом сообщили в прокуратуре региона.

«Суд частично присоединил наказание и окончательно назначил Быкову 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — приводит ТАСС слова собеседника агентства.

В июне Свердловский районный суд Красноярска арестовал имущество Быкова на сумму 9,5 млн рублей.

В марте 2022 года Красноярский краевой суд оставил в силе приговор суда первой инстанции Быкову, который был признан виновным в организации двух убийств и осуждён на 13 лет лишения свободы.

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