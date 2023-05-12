Суд приговорил бизнесмена Быкова к 11 годам колонии по делу о подстрекательстве к убийству
Об этом сообщили в прокуратуре региона.
«Суд частично присоединил наказание и окончательно назначил Быкову 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — приводит ТАСС слова собеседника агентства.
В июне Свердловский районный суд Красноярска арестовал имущество Быкова на сумму 9,5 млн рублей.
В марте 2022 года Красноярский краевой суд оставил в силе приговор суда первой инстанции Быкову, который был признан виновным в организации двух убийств и осуждён на 13 лет лишения свободы.