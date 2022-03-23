Суд оставил в силе приговор осуждённому на 13 лет красноярскому бизнесмену Быкову

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Красноярский краевой суд оставил в силе приговор суда первой инстанции бизнесмену Анатолию Быкову, который ранее был признан виновным в организации двух убийств и осуждён на 13 лет лишения свободы.
Суд оставил в силе приговор осуждённому на 13 лет красноярскому бизнесмену Быкову
  • © Zamir Usmanov/Global Look Press

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

15 мая 2020 года Следственный комитет предъявил Быкову обвинение в организации убийства в 1994 году двух жителей Красноярска — Кирилла Войтенко и Александра Наумова.

По данным следствия, Быков поручил организацию преступления своему знакомому Владимиру Татаренкову, который привлёк к этому членов возглавляемой им банды. 

В СК добавили, что 24 июля 1994 года исполнители убийства Сергей Бакуров и Владимир Чучков расстреляли Наумова и Войтенко.

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