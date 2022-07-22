Суд арестовал имущество красноярского бизнесмена Быкова на сумму 9,5 млн рублей

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Свердловский районный суд Красноярска арестовал имущество осуждённого на 13 лет бизнесмена Анатолия Быкова на сумму 9,5 млн рублей.
Суд арестовал имущество красноярского бизнесмена Быкова на сумму 9,5 млн рублей
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Об этом сообщили в СУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

«Свердловским районным судом города Красноярска удовлетворено ходатайство следствия о наложении ареста на имущество Анатолия Быкова в виде шести нежилых зданий и сооружений на общую сумму более 9,5 млн рублей», — приводит сообщение ТАСС.

15 мая 2020 года Следственный комитет предъявил Быкову обвинение в организации убийства в 1994 году двух жителей Красноярска — Кирилла Войтенко и Александра Наумова.

По данным следствия, Быков поручил организацию преступления своему знакомому Владимиру Татаренкову, который привлёк к этому членов возглавляемой им банды. 

В СК добавили, что 24 июля 1994 года исполнители убийства Сергей Бакуров и Владимир Чучков расстреляли Наумова и Войтенко.

В марте 2022 года Красноярский краевой суд оставил в силе приговор суда первой инстанции бизнесмену Анатолию Быкову, который был признан виновным в организации двух убийств и осуждён на 13 лет лишения свободы.

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