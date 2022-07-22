Суд арестовал имущество красноярского бизнесмена Быкова на сумму 9,5 млн рублей

Свердловский районный суд Красноярска арестовал имущество осуждённого на 13 лет бизнесмена Анатолия Быкова на сумму 9,5 млн рублей.

Об этом сообщили в СУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

«Свердловским районным судом города Красноярска удовлетворено ходатайство следствия о наложении ареста на имущество Анатолия Быкова в виде шести нежилых зданий и сооружений на общую сумму более 9,5 млн рублей», — приводит сообщение ТАСС.

15 мая 2020 года Следственный комитет предъявил Быкову обвинение в организации убийства в 1994 году двух жителей Красноярска — Кирилла Войтенко и Александра Наумова.

По данным следствия, Быков поручил организацию преступления своему знакомому Владимиру Татаренкову, который привлёк к этому членов возглавляемой им банды.

В СК добавили, что 24 июля 1994 года исполнители убийства Сергей Бакуров и Владимир Чучков расстреляли Наумова и Войтенко.

В марте 2022 года Красноярский краевой суд оставил в силе приговор суда первой инстанции бизнесмену Анатолию Быкову, который был признан виновным в организации двух убийств и осуждён на 13 лет лишения свободы.