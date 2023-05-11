Терапевт Голубкова посоветовала пить больше жидкости при высокой температуре
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В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» она, в частности, посоветовала пить больше жидкости.
«Отличный вариант — фруктовые морсы, компоты, чай с лимоном и бутилированная или кипячёная вода», — отметила эксперт.
По её словам, также можно приложить влажное полотенце ко лбу.
Как считает Голубкова, нужно избегать физических нагрузок и высыпаться.
Что касается лекарств, то рекомендуется проконсультироваться с врачом. Категорически нельзя употреблять алкоголь или использовать горячие компрессы либо грелки.
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