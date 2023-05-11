Терапевт Голубкова посоветовала пить больше жидкости при высокой температуре

Врач-терапевт клинико-диагностического центра «Мединцентр» (филиал ГлавУпДК при МИД России) Ирина Голубкова рассказала, как правильно сбивать высокую температуру.

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» она, в частности, посоветовала пить больше жидкости.

«Отличный вариант — фруктовые морсы, компоты, чай с лимоном и бутилированная или кипячёная вода», — отметила эксперт.

По её словам, также можно приложить влажное полотенце ко лбу.

Как считает Голубкова, нужно избегать физических нагрузок и высыпаться.

Что касается лекарств, то рекомендуется проконсультироваться с врачом. Категорически нельзя употреблять алкоголь или использовать горячие компрессы либо грелки.

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