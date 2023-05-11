В медучреждения Подмосковья поставили новые аппараты УЗИ
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Оборудование закупили по поручению губернатора Андрея Воробьёва, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Аппараты УЗИ поступили в Дмитровскую, Химкинскую, Клинскую, Люберецкую и другие больницы.
По словам первого заместителя председателя правительства Подмосковья Светланы Стригунковой, в прошлом году было закуплено 150 таких аппаратов, а в текущем — планируется закупить ещё более 180 единиц на сумму свыше 1,1 млрд рублей.
Ранее НСН сообщила, что основные мощности флагманских центров больниц будут доступны в 2023 году.