Депутат Нилов поддержал решение провести Всемирный фестиваль молодёжи и студентов

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал в беседе с RT планы провести Всемирный фестиваль молодёжи и студентов с 29 февраля по 7 марта 2024 года.

«Любые мероприятия, которые дают возможность молодым ребятам общаться, обмениваться впечатлениями, опытом, идеями, — только на пользу», — рассказал депутат.

Особенно когда это «подогревается» принципами соревновательности, проведением интеллектуальных бесед и мероприятий, заявил Нилов.

По его мнению, главное, чтобы представители молодёжи чувствовали «эмоциональное и интеллектуальное насыщение», что в последующем даст ребятам возможность дальше искать себя на тропе жизни.

Ранее первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко анонсировал проведение Всемирного фестиваля молодёжи и студентов с 29 февраля по 7 марта 2024 года.

Кроме того, первый замруководителя президентской администрации призвал снизить планку возраста участников, чтобы фестиваль могли посетить представители Российского движения детей и молодёжи.