Путин поручил провести Всемирный фестиваль молодёжи в 2024 году

Российский президент Владимир Путин поручил провести Всемирный фестиваль молодёжи в феврале – марте 2024 года.

Об этом говорится в опубликованном на портале правовой информации указе президента России.

Правительству поручили разработать меры по подготовке и проведению мероприятия, а также оказать содействие в освещении фестиваля в СМИ.

Также Путин утвердил состав оргкомитета по подготовке мероприятия. Председателем оргкомитета стал первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

Ранее Nation News сообщал, что спектакль «Дороги Высоцкого» представят 22 апреля в Большом зале Кремлёвского дворца в Москве.