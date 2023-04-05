Путин поручил провести Всемирный фестиваль молодёжи в 2024 году
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Об этом говорится в опубликованном на портале правовой информации указе президента России.
Правительству поручили разработать меры по подготовке и проведению мероприятия, а также оказать содействие в освещении фестиваля в СМИ.
Также Путин утвердил состав оргкомитета по подготовке мероприятия. Председателем оргкомитета стал первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко.
Ранее Nation News сообщал, что спектакль «Дороги Высоцкого» представят 22 апреля в Большом зале Кремлёвского дворца в Москве.