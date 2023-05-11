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Кириенко анонсировал Всемирный фестиваль молодёжи с 29 февраля по 7 марта 2024 года

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Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко анонсировал проведение Всемирного фестиваля молодёжи и студентов с 29 февраля по 7 марта 2024 года.
Кириенко анонсировал Всемирный фестиваль молодёжи с 29 февраля по 7 марта 2024 года
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

Об этом Кириенко заявил в ходе первого заседания организационного комитета по подготовке и проведению фестиваля. Его слова приводит ТАСС.

Он также предложил провести это мероприятие на федеральной территории Сириус. 

Кроме того, первый замруководителя президентской администрации призвал снизить планку возраста участников, чтобы фестиваль могли посетить представители Российского движения детей и молодёжи.

Ранее российский президент Владимир Путин поручил провести Всемирный фестиваль молодёжи в феврале-марте 2024 года.

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