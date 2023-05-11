Хуснуллин: срок реализации строительных проектов в России сократился более чем на четверть

Срок реализации строительных проектов в России сократился более чем на четверть за последние годы, заявил российский вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Более чем на четверть сокращён срок реализации проектов — с 2181 дня до 1574 дней», — приводятся слова Хуснуллина на сайте правительства.

Он отметил, что к концу 2023 года срок реализации строительных проектов планируется уменьшить до 1,3 тыс. дней.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столичную программу реновации включили 12 новых адресов в девяти районах столицы.