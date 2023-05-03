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Собянин: в Москве в программу реновации включили 12 новых адресов

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столичную программу реновации включили 12 новых адресов в девяти районах столицы.
Собянин: в Москве в программу реновации включили 12 новых адресов
  • РИА Новости

Застройка этих участков позволит расселить 37 старых домов и обеспечить современным жильём 6,7 тыс. человек, сообщают «Дни.ру» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

Собянин уточнил, что всего для строительства подобрано 587 стартовых площадок. В программу реновации включили 5175 домов, в которых живут около 1 млн москвичей.

Ранее директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев в беседе с URA.RU рассказал, что, несмотря на растущие цены на рынке жилья, можно приобрести объект ниже рыночной стоимости.

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