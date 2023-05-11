Исследование: 59% россиян назвали отсутствие подходящих вакансий проблемой при поиске работы

Сервис «Работа.ру» провёл исследование и выяснил, с какими трудностями сталкиваются россияне в процессе поиска работы. Так, 59% респондентов отметили недостаточное количество или отсутствие подходящих вакансий, 43% — неподходящий уровень заработной платы или отсутствие полной информации о позиции.

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Об этом пишет «Газета.Ru». Ещё 42% пожаловались на отсутствие обратной связи от работодателя. Четверть (26%) респондентов столкнулись с высокими запросами работодателей к компетенциям будущего сотрудника, 11% опрошенных испытывают сложности при составлении резюме и прохождении интервью. Ранее основатель портала по поиску работы SuperJob Алексей Захаров в беседе с НСН оценил уровень востребованности соискателей старше 50 лет на рынке труда.