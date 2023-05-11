В «Союзе отцов» назвали правильной идею исключить аборт по немедицинским показаниям из ОМС
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«Вопрос очень сложный, конечно же. Здесь нужно делать большой опрос и проводить исследования, потому что я боюсь, что данная инициатива приведёт к увеличению нелегальных абортов», — считает он.
Солёнов подчеркнул, что исключить аборты из ОМС — «это очень правильный шаг, но подходить к нему нужно очень продуманно».
«Нужно исключить все риски, которые впоследствии могут негативно повлиять на женское репродуктивное здоровье», — заключил собеседник RT.
Ранее депутат ГД Милонов предложил исключить аборт по немедицинским показаниям из услуг ОМС.