В «Союзе отцов» назвали правильной идею исключить аборт по немедицинским показаниям из ОМС

Председатель Всероссийской общественной организации «Союз отцов» Юрий Солёнов в беседе с RT прокомментировал идею депутата Госдумы Виталия Милонова исключить аборт по немедицинским показаниям из видов медицинской помощи, оказываемой за счёт средств обязательного медицинского страхования (ОМС).

«Вопрос очень сложный, конечно же. Здесь нужно делать большой опрос и проводить исследования, потому что я боюсь, что данная инициатива приведёт к увеличению нелегальных абортов», — считает он.

Солёнов подчеркнул, что исключить аборты из ОМС — «это очень правильный шаг, но подходить к нему нужно очень продуманно».

«Нужно исключить все риски, которые впоследствии могут негативно повлиять на женское репродуктивное здоровье», — заключил собеседник RT.

Ранее депутат ГД Милонов предложил исключить аборт по немедицинским показаниям из услуг ОМС.