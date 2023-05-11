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В «Союзе отцов» назвали правильной идею исключить аборт по немедицинским показаниям из ОМС

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Анастасия Белоусова
Председатель Всероссийской общественной организации «Союз отцов» Юрий Солёнов в беседе с RT прокомментировал идею депутата Госдумы Виталия Милонова исключить аборт по немедицинским показаниям из видов медицинской помощи, оказываемой за счёт средств обязательного медицинского страхования (ОМС).
В «Союзе отцов» назвали правильной идею исключить аборт по немедицинским показаниям из ОМС
  • Gettyimages.ru

«Вопрос очень сложный, конечно же. Здесь нужно делать большой опрос и проводить исследования, потому что я боюсь, что данная инициатива приведёт к увеличению нелегальных абортов», — считает он.

Солёнов подчеркнул, что исключить аборты из ОМС — «это очень правильный шаг, но подходить к нему нужно очень продуманно».

«Нужно исключить все риски, которые впоследствии могут негативно повлиять на женское репродуктивное здоровье», — заключил собеседник RT.

Ранее депутат ГД Милонов предложил исключить аборт по немедицинским показаниям из услуг ОМС.

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