Экономист Беляев раскритиковал идею повысить размер страхования вклада родителям с детьми-студентами

Кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал в беседе с RT предложение повысить максимальный размер страховой суммы вклада для граждан, имеющих на иждивении студентов платных отделений.

Специалист рассказал, что скептически отнёсся к этому «искусственному предложению».

«Меня всегда в таких случаях смущает деление вкладчиков на какие-то категории. Когда мы делим людей на какие-либо категории — всё очень условно. Тем более что студенты платных вузов — достаточно скоротечная категория: четыре года плюс два года магистратуры, и на этом дело заканчивается. Очень шаткое основание», — считает Беляев.

Экономист также отметил, что если вкладчика что-то не устраивает в одном банке, то он может обратиться во второй, третий, четвёртый и так далее.

«И в каждом из них ваш вклад будет застрахован на 1,4 млн рублей. Уже не говоря о том, что у любого нашего банка из первой десятки лицензию не отзовут никогда. Поэтому там можно хранить вклады без опасений того, что у них будет отозвана лицензия. Поэтому я крайне скептически отношусь к этому очень искусственному предложению», — заключил собеседник RT.

Ранее депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в законодательство в части повышения максимального размера суммы страхового возмещения по банковским вкладам до 2,8 млн рублей для обладателей счетов, имеющих на иждивении лиц, получающих высшее либо среднее специальное образование на платной основе на момент наступления страхового случая.