Депутат Фёдоров предложил повысить размер страхования вклада родителям с детьми-студентами

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил повысить максимальный размер страховой суммы вклада для граждан, имеющих на иждивении студентов платных отделений. Копия письма на имя главы ЦБ России Эльвиры Набиуллиной есть в распоряжении RT.

В обращении законодатель отметил, что для многих родителей одной из основных жизненных целей является предоставление ребёнку условий для обучения в высших или среднеспециальных учебных заведениях.

Зачастую, как он уточнил, данное многолетнее обучение, определяющее профессии и судьбу молодых людей, требует значительных финансовых затрат из семейных бюджетов на оплату обучения, проезд, проживание в другом населённом пункте.

Любое финансовое негативное явление, в том числе не зависящие от родителей форс-мажорные обстоятельства, такие как отзыв лицензии у банка, могут повлиять на дальнейшее обучение ребёнка, заметил парламентарий.

В соответствии с действующим законодательством в подобных ситуациях предусмотрены страховые возмещения для вкладчиков банков. Размер возмещения составляет 100% суммы вклада, но не более 1,4 млн рублей.

«В этой связи прошу Вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в законодательство в части повышения максимального размера суммы страхового возмещения по банковским вкладам до 2,8 млн рублей для обладателей счетов, имеющих на иждивении лиц, получающих высшее либо среднеспециальное образование на платной основе на момент наступления страхового случая», — говорится в тексте обращения.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о трёхлетней отработке студентами-бюджетниками.