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Первый в России оператор дронов «БАС» получил сертификат на оказание услуг с БПЛА

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Первый в России оператор дронов с государственным участием «БАС» получил от Росавиации сертификат эксплуатанта на оказание коммерческих услуг с применением беспилотников, вес которых составляет до 30 кг.
Первый в России оператор дронов «БАС» получил сертификат на оказание услуг с БПЛА
  • РИА Новости

Об этом информирует Государственная транспортная лизинговая компания.

Уточняется, что оператор будет заниматься проведением аэрофотосъёмки, мониторингом объектов.

Также он будет осуществлять работы в сфере сельского хозяйства и оказывать услуги по передаче или усилению сигналов связи.

В конце апреля российский лидер Владимир Путин заявил, что необходимо создать специальных операторов, которые будут закупать БПЛА и отдавать их в лизинг.

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