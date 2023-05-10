Первый в России оператор дронов «БАС» получил сертификат на оказание услуг с БПЛА
- РИА Новости
Об этом информирует Государственная транспортная лизинговая компания.
Уточняется, что оператор будет заниматься проведением аэрофотосъёмки, мониторингом объектов.
Также он будет осуществлять работы в сфере сельского хозяйства и оказывать услуги по передаче или усилению сигналов связи.
В конце апреля российский лидер Владимир Путин заявил, что необходимо создать специальных операторов, которые будут закупать БПЛА и отдавать их в лизинг.